СМИ: столкнувшийся с эсминцем ВМС США контейнеровоз шел под управлением авторулевого

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Столкнувшийся у берегов Японии с эсминцем ВМС США Fitzgerald контейнеровоз ACX Crystal шел под управлением авторулевого - системы, которая удерживала его на заданном курсе. Об этом сообщило в пятницу сетевое издание The Washington Free Beacon со ссылкой на свои источники в ВМС.

По их сведениям, следовавшее под флагом Филиппин судно в момент столкновения находилось под управлением компьютеризированной навигационной системы. К такому выводу пришло расследование ВМС США, которое продолжает изучать обстоятельства трагедии. На данный момент следователи не обнаружили доказательств того, что столкновение было умышленным. Однако, полагает издание, компьютерную систему судна могли взломать и с намерением направить его прямо на эсминец.

По данным следствия, экипаж судна не сразу понял, что произошло столкновение с эсминцем. Контейнеровоз продолжал следовать дальше и только через некоторое время вернулся к месту происшествия. Итоги расследования будут подведены через несколько месяцев. ВМС США пытаются определить, почему радары и датчики корабля не смогли вовремя обнаружить судно.

Эсминец и контейнеровоз столкнулись в ночь на субботу примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения.

В результате ЧП еще трое человек получили ранения, в том числе командующий эсминцем капитан 2-го ранга Брайс Бенсон. Сейчас корабль находится на базе, идет расследование.

Fitzgerald, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, принимал участие в прошедших недавно учениях в Японском море. На его вооружении стоят крылатые ракеты типа Tomahawk.