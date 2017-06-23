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Источник: два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Зеленограде

Происшествия
23 июня, 20:21 дата обновления: 23 июня, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

На месте работают пожарные расчеты

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в многоэтажном доме в Зеленограде.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В квартире на пятом этаже в результате пожара обнаружены тела двух погибших, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что в квартире горели личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 10 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве ТАСС подтвердили факт пожара. "В 20:01 пожар по адресу город Зеленоград, корпус 1210 был потушен", - сообщили в ведомстве.

На месте работают пожарные расчеты.

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