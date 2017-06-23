В Коми после обвала в шахте погиб горняк, еще двое пострадали

СЫКТЫВКАР, 23 июня. /ТАСС/. Обвал горной породы произошел в пятницу в шахте "Интинская" АО "Интауголь" на глубине 320 м, в результате два человека получили травмы, один горняк погиб. Обрушение произошло в момент демонтажа оборудования из старой лавы. Взрыва не произошло, вентиляция не была нарушена, превышение концентраций опасных веществ не зафиксировали, поэтому шахта продолжила работу, одновременно шла поисково-спасательная операция на аварийном участке.

Подробности аварии

По уточненным данным администрации Инты и шахты, в момент обрушения 23 июня в 08:45 мск под землей находилось 116 горняков, на аварийном участке - 13 человек, непосредственно в выработке, где произошло обрушение части кровли - пять горнорабочих, один из которых остался под завалом.

Четверо горняков поднялись на поверхность. После осмотра медиков одного госпитализировали в травматологическое отделение Интинской городской больницы, его состояние оценивается как удовлетворительное, еще один находится на амбулаторном лечении.

Как заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин, пострадавшим оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

При этом ни на минуту не прекращалась спасательная операция, в которой были задействованы 12 горноспасателей и 13 шахтеров. Работы осложнялись тем, что помимо породы рабочего завалило металлоконструкциями, поспешность могла привести к новым обрушениям и жертвам. В 14:25 он был извлечен из-под завала без признаков жизни.

Помощь

Погибшим оказался горнорабочий Андрей Черепанов 1975 года рождения, у которого остались двое детей - 14-летний сын и 5-летняя дочь. Сергей Гапликов выразил родным и близким погибшего соболезнования.

"Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родственникам погибшего горняка. Светлая ему память. Супруге его, Александре Олеговне, сил и стойкости пережить это тяжелейшее горе. С вами скорбит вся республика", - отметил глава региона.

По его поручению горнякам и семье погибшего будет оказана финансовая помощь: 1 млн рублей единовременного пособия будет выплачен из резервного фонда главы региона семье погибшего Андрея Черепанова, 200 тыс. рублей - госпитализированному работнику, получившему вред тяжелой или средней тяжести, 100 тыс. рублей - горнорабочему, получившему легкий вред здоровью.

Помимо этого, по словам и. о. директора АО "Шахта "Интауголь" Александра Ковалева, семья погибшего получит еще 2,5 млн рублей в качестве компенсационных выплат от самой компании.

О шахте

Шахта "Интинская" - единственная из некогда действовавших пяти шахт Инты, остальные четыре шахты в 1998, 2004 и 2007 годах были закрыты и затем ликвидированы. Шахта продолжает разрабатывать Интинское месторождение Печорского угольного бассейна, добывая уголь марки "Д". Основной потребитель интинского угля - Череповецкая ГРЭС.

"Интауголь" остается градообразующим предприятием моногорода Инта с населением около 30 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. человек заняты на угледобыче. В результате частой смены собственников и неэффективного управления в ноябре 2015 года шахта была признана банкротом, введено конкурсное управление.

По данным администрации главы региона, с 2011 по 2016 годы объем добычи на "Интинской" упал вдвое с 2,5 до 1,2 млн т горной массы, тогда как для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн т угля ежегодно.

На сегодня шахта генерирует 1 млрд рублей убытков в год. По данным Арбитражного суда Республики Коми, долги на март 2017 года составляли порядка 4 млрд рублей.

"В условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить ритмичную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора", - отметили в администрации главы региона.

Проверки Ростехнадзора

По данным системы СПАРК, Ростехнадзор неоднократно проверял шахту, только в текущем году было проведено порядка шести проверок. Весной 2017 года проводилась внеплановая проверка ГУ МЧС по Коми с целью контроля исполнения предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Как подчеркнул в разговоре с ТАСС глава Коми Сергей Гапликов, администрация республики предпринимает все необходимые действия для обеспечения безопасности работы шахты "Интинская", одним из основных владельцев которой на сегодня является АО "Корпорация по развитию Республики Коми" (осуществляет оперативное управление шахтой и другими предприятиями, находящимся в собственности республики - прим. ТАСС).

Все предписания Ростехнадзора устранялись или были в процессе устранения, подчеркнул Гапликов. В руководстве компании подтвердили, что все выявленные Ростехнадзорам нарушения были сразу устранены, шахта функционировала в нормальном режиме.

Забастовка горняков

Из-за долгов сложилась сложная социальная обстановка. Часть шахтеров 1 июня отказалась выходить на работу и потребовала выплатить долги по зарплате, накопленные с апреля этого года в связи с временной остановкой добычи и переходом на новую лаву, поскольку старая была полностью выработана (осуществить переход, отремонтировать необходимое оборудование и смонтировать его в новой лаве, возобновить добычу угля и отгрузку его потребителям планировалось в августе этого года - прим. ТАСС).

Правительство Коми пообещало выделить шахте из бюджета 30 млн рублей на погашение долгов перед рабочими. При этом общий объем задолженности по зарплате составлял на тот момент 38 млн рублей.

О сложившейся ситуации Гапликов проинформировал премьер-министра Дмитрия Медведева, который поручил министру энергетики РФ Александру Новаку подключиться к решению проблемных вопросов и выводу шахты на ритмичный режим работы.

Следствие

По факту ЧП в шахте региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". По окончании аварийных работ следователи осмотрят место происшествия, назначат необходимые судебные экспертизы. Проводят свои проверки прокуратура, Ростехнадзор, само предприятие.

По словам руководителя администрации Инты Ларисы Титовец, на шахте продолжает действовать объявленный в пятницу в связи с ЧП локальный режим ЧС, продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, окончательному разбору завалов. В субботу планируется встреча с семьей погибшего. В сквере шахтерской славы интинцы возложат цветы и почтят память погибшего Андрея Черепанова.