Sky: власти Лондона эвакуируют жителей пяти многоэтажных домов из-за угрозы пожара

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Совет лондонского муниципального округа Кэмден эвакуирует жителей пяти высотных зданий микрорайона Chalcots Estate, которые могут быть обшиты таким же облицовочным материалом, что и сгоревший жилой дом Grenfell Tower. Об этом в пятницу сообщила глава совета Джорджия Гулд в эфире телеканала Sky News.

"Пожар в Grenfell Tower все меняет - нам необходимо сделать все возможное, чтобы уберечь жителей", - сказала она, подчеркнув, что обеспечение безопасности людей является главной задачей властей. По словам Гулд, в общей сложности из домов Chalcots Estate будут эвакуированы "примерно 800 семей". Власти лондонского округа отмечают, что облицовка домов не соответствует требуемому стандарту пожарной безопасности и не является огнеупорной.

Все эвакуированные сначала направляются в расположенный неподалеку спортивно-развлекательный комплекс, после их расселяют в гостиницах или, если это возможно, у родственников и друзей.

Повышенные меры пожарной безопасности в Лондоне предприняты после крупного пожара в ночь на 14 июня в жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 79 человек.