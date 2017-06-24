Власти США зафиксировали нарушения при перевозке радиоактивных веществ

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США выявило нарушения при транспортировке радиоактивных веществ из одной лаборатории в две другие. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.

Как следует из документа, груз был направлен на прошлой неделе из Национальной лаборатории ядерных исследований в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) в два других подобных учреждения в штатах Калифорния и Южная Каролина. Радиоактивные вещества подготовили к отправке наземных транспортом, однако из-за ошибки при заполнении документов их доставили самолетом. Такая практика запрещена существующими правилами.

В управлении ядерной безопасности уточнили, что никаких утечек радиации в итоге зафиксировано не было. Глава управления Фрэнк Клотц указал, что в связи с произошедшим будет проведено расследование. По его итогам компаниям-подрядчикам, работающим с лабораторией в Лос-Аламосе, будут представлены требования по повышению безопасности. Какой именно груз был доставлен с нарушениями, не уточняется.

Лаборатория в Лос-Аламосе была основана в 1943 году. Одной из основных задач объекта является разработка ядерного оружия и связанные с этим исследования. Согласно официальным данным, ежегодный бюджет лаборатории, в которой работают свыше 10 тыс. сотрудников, составляет более $2 млрд. Ранее на этом комплексе неоднократно были зафиксированы серьезные нарушения режима безопасности.