Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти США зафиксировали нарушения при перевозке радиоактивных веществ

Происшествия
24 июня, 3:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, июня. /ТАСС

Утечек радиации не произошло, но в связи с инцидентом будет проведено расследование

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США выявило нарушения при транспортировке радиоактивных веществ из одной лаборатории в две другие. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ведомства.

Как следует из документа, груз был направлен на прошлой неделе из Национальной лаборатории ядерных исследований в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) в два других подобных учреждения в штатах Калифорния и Южная Каролина. Радиоактивные вещества подготовили к отправке наземных транспортом, однако из-за ошибки при заполнении документов их доставили самолетом. Такая практика запрещена существующими правилами.

В управлении ядерной безопасности уточнили, что никаких утечек радиации в итоге зафиксировано не было. Глава управления Фрэнк Клотц указал, что в связи с произошедшим будет проведено расследование. По его итогам компаниям-подрядчикам, работающим с лабораторией в Лос-Аламосе, будут представлены требования по повышению безопасности. Какой именно груз был доставлен с нарушениями, не уточняется.

Лаборатория в Лос-Аламосе была основана в 1943 году. Одной из основных задач объекта является разработка ядерного оружия и связанные с этим исследования. Согласно официальным данным, ежегодный бюджет лаборатории, в которой работают свыше 10 тыс. сотрудников, составляет более $2 млрд. Ранее на этом комплексе неоднократно были зафиксированы серьезные нарушения режима безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
NYT: США установили канал связи с Сирией, пытаясь добиться освобождения американца
2
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
3
Спутник Минобороны выведен на целевую орбиту и принят на управление
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом Митрионом
6
Белый дом выразил тревогу по поводу шуток, касающихся безопасности президента США
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама