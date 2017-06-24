СМИ: в Китае более 100 человек оказались под завалом в результате оползня

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ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 100 жителей одной из деревень в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань) в субботу утром оказались погребены под завалом в результате схода оползня. Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэньван".
На место происшествия направлены группы спасателей, кареты скорой помощи и полиция. Число пострадавших уточняется.