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СМИ: в Китае более 100 человек оказались под завалом в результате оползня

Происшествия
24 июня, 4:39 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 24, июня. /ТАСС

На место происшествия направили спасателей, число пострадавших уточняется

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ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 100 жителей одной из деревень в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань) в субботу утром оказались погребены под завалом в результате схода оползня. Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэньван".

На место происшествия направлены группы спасателей, кареты скорой помощи и полиция. Число пострадавших уточняется.

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