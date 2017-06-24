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CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо

Происшествия
24 июня, 5:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, июня. /ТАСС

Самолеты E-4B в случае масштабного конфликта должны стать воздушными командными пунктами для высшего руководства страны

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Самолет E-4B

Самолет E-4B

© AP Photo/Chip Somodevilla, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Военная самолеты, размещенные на базе ВВС США Оффут (штат Небраска), в том числе два E-4B, которые в случае масштабного конфликта должны стать воздушными командными пунктами для высшего руководства, получили повреждения из-за торнадо. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Как сообщили его журналистам представители ВВС США, инцидент имел место 16 июня. В общей сложности урон был нанесен 10 самолетам. В их числе два E-4B, производства американской корпорации Boeing.

Эти машины называют в США "самолетами судного дня". Предполагается, что их могут задействовать в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены.

Согласно заявлению ВВС США, эти самолеты, в частности, предназначаются для президента и министра обороны США, а также для комитета начальников штабов Вооруженных сил. Стоимость одной такой машины составляет порядка $200 млн. По данным CNN, ВВС США поддерживают в постоянной готовности не менее четырех E-4B.

Из-за торнадо был нанесен урон также восьми самолетам-разведчиков Boeing RC-135. Шесть из них уже отремонтированы и готовы к применению. На базе Оффут также были повалены деревья, повреждены здания.

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