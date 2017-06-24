В США полицейский ранил коллегу-афроамериканца, приняв его за преступника

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Белый сотрудник полиции американского города Сент-Луис (штат Миссури) ранил из пистолета своего коллегу-афроамериканца, находившегося не при исполнении, так как принял его за преступника. Об этом сообщило в пятницу агентство AP.

Согласно документам, опубликованным полицейским управлением города, инцидент имел место в ночь на 21 июня. Три мужчины угнали автомобиль, но не смогли уйти от преследовавших их стражей порядка. Злоумышленники вступили в перестрелку с настигшими их блюстителями закона.

Недалеко от места происшествия находился полицейский-афроамериканец, который в то время был не на службе. Услышав звуки выстрелов, он захотел помочь коллегам и взял с собой служебный пистолет. Однако один из участвовавших в перестрелке правоохранителей, опасаясь за собственную безопасность, ранил его в руку.

В итоге полицейским все же удалось задержать преступников. Их раненый коллега был госпитализирован, но уже вышел из больницы. В связи с произошедшим семь стражей порядка временно отстранены от службы, начато расследование. Имена пострадавшего полицейского и стрелявшего в него не разглашаются, первый из них работает в правоохранительных органах уже 11 лет, второй - 8 лет.

В США в последние годы уделяют особое внимание наблюдению за работой правоохранительных органов и случаям проявления чрезмерной жестокости со стороны их сотрудников. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, в основном афроамериканцев. Наибольшее внимание общественности и СМИ в последние годы привлекли подобные случаи в штатах Миссури, Мэриленд и Нью-Йорк.

В связи с данными происшествиями в США прошли многотысячные акции протеста, нередко перераставшие в беспорядки.