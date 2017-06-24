Почти 200 населенных пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Сильные порывы ветра и ливни, прокатившиеся по шести областям на западе и в центре Украины, оставили без электроснабжения 188 населенных пунктов. Об этом сообщили в субботу в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Из-за неблагоприятных погодных условий сработали системы защиты линий электропередач, обесточено 188 населенных пунктов в шести областях", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным спасателей, во Львовской области без электроснабжения остались 82 населенных пункта, в Одесской - 58, Хмельницкой - 20, Тернопольской - 19, Кировоградской - 6, Волынской - 3. На восстановительные работы уже отправлены ремонтные бригады облэнерго.

В субботу в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалистый ветер.