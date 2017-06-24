Почти 200 населенных пунктов на Украине остались без электричества из-за непогоды

Украинские подразделения нарушают "хлебное перемирие" с ДНРМеждународная панорама 24 июня, 11:03
Руководство "Коламбуса" не могло связаться по телефону с Панариным, который был на рыбалкеСпорт 24 июня, 10:54
К 95-летию нелегальной разведки выйдет документальный фильм "Под кодовым именем "Анита"Общество 24 июня, 10:00
Рожденный для футбола: Лионелю Месси исполняется 30 летСпорт 24 июня, 10:00
Балерина Диана Вишнева завершила выступления на сцене Американского театра балетаКультура 24 июня, 9:15
Чемпион мира и Европы по футболу Арбелоа завершил карьеруСпорт 24 июня, 8:58
"Сент-Луис" рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛСпорт 24 июня, 7:52
Иванка Трамп даст показания по делу о "краже" дизайна туфель ее компаниейМеждународная панорама 24 июня, 7:19
Генменеджер: клубу НХЛ "Чикаго" было непросто расстаться с ПанаринымСпорт 24 июня, 5:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Сильные порывы ветра и ливни, прокатившиеся по шести областям на западе и в центре Украины, оставили без электроснабжения 188 населенных пунктов. Об этом сообщили в субботу в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Из-за неблагоприятных погодных условий сработали системы защиты линий электропередач, обесточено 188 населенных пунктов в шести областях", - уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным спасателей, во Львовской области без электроснабжения остались 82 населенных пункта, в Одесской - 58, Хмельницкой - 20, Тернопольской - 19, Кировоградской - 6, Волынской - 3. На восстановительные работы уже отправлены ремонтные бригады облэнерго.
В субботу в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалистый ветер.