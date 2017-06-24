Скрывшийся с места ДТП на трассе под Сызранью водитель Niva задержан

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Водитель Niva, скрывшийся с места ДТП на трассе под Сызранью, в котором погиб 12-летний ребенок, задержан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Самарского УМВД Сергей Гольдштейн.

"Водитель Niva Chevrolet с места происшествия скрылся. Сотрудники УМВД установили адрес регистрации транспортного средства и выехали на место, там и застали его", - сообщил Гольдштейн.

Как ранее сообщили в ГИБДД, авария произошла около 4 часов утра на 921 километре трассы М-5 "Урал". Столкнулись Chevrolet Niva и Toyota Vitz. По предварительным данным, Niva выехала на полосу встречного движения и столкнулась с иномаркой. От удара Vitz отнесло к левому отбойнику, а Niva, потеряв управление, развернулась на проезжей части. В результате ДТП на месте погиб 12-летний ребенок из Toyota. Водитель, женщина, госпитализирована.

По его словам, госпитализированная находится в тяжелом состоянии.

По данным ГИБДД, сейчас на месте происшествия организованы оперативно-следственные мероприятия идет ликвидация последствий аварии.