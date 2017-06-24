Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Китае в результате схода оползня погибли пять человек, 120 пропали без вести

Происшествия
24 июня, 13:31 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 24, июня. /ТАСС

Работа спасателей, прибывших в район бедствия, осложнена продолжающимися осадками

Поделиться
Материал из 1 страницы
© China Daily via REUTERS

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, 120 числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на деревню Синьмо в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань). Как передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на правительственные данные, более 60 жилых домов оказались завалены горной породой.

Ранее власти провинции сообщали, что число пропавших без вести может составлять до 200 человек. По данным спасателей, объем сошедшей массы составил 18 млн куб м.

Отмечается, что удалось спасти три человека. В связи со стихийным бедствием председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение мобилизовать все усилия для вызволения оказавшихся под оползнем.

В район бедствия прибыли военнослужащие, специальная техника и сотни спасателей. Их работа осложнена продолжающимися осадками.

Оползень сошел 24 июня на деревню Синьмо примерно в 06:00 утра по местному времени (01:00 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
2
Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран
3
Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной Корее
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Боевой акробат: какое будущее у МиГ-35 на зарубежном рынке
6
Иванка Трамп даст показания по делу о "краже" дизайна туфель ее компанией
7
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
Темы дня
Загрузка...
Реклама