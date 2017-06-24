В Китае в результате схода оползня погибли пять человек, 120 пропали без вести

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В Китае в результате схода оползня погибли пять человек, 120 пропали без вестиПроисшествия 24 июня, 13:31
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ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, 120 числятся пропавшими без вести в результате схода оползня на деревню Синьмо в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань). Как передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на правительственные данные, более 60 жилых домов оказались завалены горной породой.
Ранее власти провинции сообщали, что число пропавших без вести может составлять до 200 человек. По данным спасателей, объем сошедшей массы составил 18 млн куб м.
Отмечается, что удалось спасти три человека. В связи со стихийным бедствием председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение мобилизовать все усилия для вызволения оказавшихся под оползнем.
В район бедствия прибыли военнослужащие, специальная техника и сотни спасателей. Их работа осложнена продолжающимися осадками.
Оползень сошел 24 июня на деревню Синьмо примерно в 06:00 утра по местному времени (01:00 мск).