У берегов Анапы произошло землетрясение

ФК "Скендербеу" лишен титула чемпиона Албании сезона-2015/16Спорт 24 июня, 15:23
Игорь Лебеденко может перейти в московский ФК "Арарат"Спорт 24 июня, 15:12
Голодец: предложения по продлению материнского капитала будут готовы к началу октябряОбщество 24 июня, 14:52
Ласицкене посетовала на малое количество участников на этапе летнего Гран-при в ЖуковскомСпорт 24 июня, 14:45
Булыкин: российские футболисты должны выйти с атакующей тактикой на матч с мексиканцамиСпорт 24 июня, 14:43
В Хабаровске установили рекорд России по одновременному поеданию ухиОбщество 24 июня, 14:41
Женская сборная России по керлингу начала подготовку к олимпийскому сезонуСпорт 24 июня, 14:32
Bild: бронзовый призер ЧМ Аого может перейти из "Шальке" в "Краснодар"Спорт 24 июня, 14:12
В Московском регионе на 25 июня объявлен желтый уровень опасностиОбщество 24 июня, 14:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Землетрясение произошло у берегов Анапы на Кубани, магнитуда составила 3,5. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Поступило сообщение, что в акватории Черного моря на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3,5 условных единиц в эпицентре. На территории г. Анапа толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сказали в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что жалоб от населения не поступало.
Это третье землетрясение там с начала июня. Два других в районе Анапы также обошлись без жертв. Их магнитуда составила 4 и 3,3.