Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У берегов Анапы произошло землетрясение

Происшествия
24 июня, 15:20 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 24, июня. /ТАСС

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на территории города толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Землетрясение произошло у берегов Анапы на Кубани, магнитуда составила 3,5. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение, что в акватории Черного моря на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3,5 условных единиц в эпицентре. На территории г. Анапа толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что жалоб от населения не поступало.

Это третье землетрясение там с начала июня. Два других в районе Анапы также обошлись без жертв. Их магнитуда составила 4 и 3,3.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин осмотрел макет международного детского центра "Артек"
2
У берегов Анапы произошло землетрясение
3
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
4
Голодец: предложения по продлению материнского капитала будут готовы к началу октября
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
На востоке Москвы мусоровоз насмерть сбил женщину
7
CNN: в США два самолета "судного дня" были повреждены из-за торнадо
Темы дня
Загрузка...
Реклама