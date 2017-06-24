У берегов Анапы произошло землетрясение

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Землетрясение произошло у берегов Анапы на Кубани, магнитуда составила 3,5. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение, что в акватории Черного моря на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3,5 условных единиц в эпицентре. На территории г. Анапа толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что жалоб от населения не поступало.

Это третье землетрясение там с начала июня. Два других в районе Анапы также обошлись без жертв. Их магнитуда составила 4 и 3,3.