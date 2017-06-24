Суд в Ярославле запросил характеристики фигуранта "болотного дела" для решения по УДО

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля запросил характеристики фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, отбывающего наказание в колонии № 1 УФСИН по Ярославской области, для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

"Было направлено ходатайство, его приняли к производству и запросили из колонии характеристики на Непомнящих", - сказал Динзе. Представители суда пока не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что Заволжский районный суд Ярославля возвращал ходатайство об УДО Ивану Непомнящих из-за неправильного оформления.

Жалоба об избиении заключенных штрафного изолятора (ШИЗО), где находился осужденный по "болотному делу" Иван Непомнящих, поступила уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. В начале июня СК отказал в возбуждении уголовного дела по итогам доследственной проверки.

Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.