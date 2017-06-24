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Суд в Ярославле запросил характеристики фигуранта "болотного дела" для решения по УДО

Происшествия
24 июня, 15:28 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 24, июня. /ТАСС

Ранее Заволжский районный суд Ярославля возвращал ходатайство об УДО Ивану Непомнящих из-за неправильного оформления

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля запросил характеристики фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, отбывающего наказание в колонии № 1 УФСИН по Ярославской области, для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Динзе.

"Было направлено ходатайство, его приняли к производству и запросили из колонии характеристики на Непомнящих", - сказал Динзе. Представители суда пока не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что Заволжский районный суд Ярославля возвращал ходатайство об УДО Ивану Непомнящих из-за неправильного оформления.

Жалоба об избиении заключенных штрафного изолятора (ШИЗО), где находился осужденный по "болотному делу" Иван Непомнящих, поступила уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. В начале июня СК отказал в возбуждении уголовного дела по итогам доследственной проверки.

Замоскворецкий районный суд Москвы 22 декабря 2015 года приговорил Непомнящих к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских. Еще несколько десятков человек получили ранения.

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