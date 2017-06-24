На Ставрополье велосипедист облил кислотой двух девушек

Лосано: сборная России по футболу оказалась очень сложным соперникомСпорт 24 июня, 20:21
Игнатьев: у сборной России по футболу видна положительная динамика в игреСпорт 24 июня, 20:21
Мостовой: сборной России по футболу не нужно менять главного тренера до чемпионата мираСпорт 24 июня, 20:18
Черчесов: тренеры сборной России теперь точно знают, какие ошибки нужно устранитьСпорт 24 июня, 20:16
Тренер: российские боксеры Тищенко и Егоров выступят на чемпионате мираСпорт 24 июня, 20:12
Грищук занимает третье место после первого круга блица на Гран-туре в ПарижеСпорт 24 июня, 20:01
Тренеру сборной Камеруна приятно, что российские болельщики поддерживают его командуСпорт 24 июня, 20:00
Футболист: сборная Камеруна не сталкивалась в России с расизмомСпорт 24 июня, 19:53
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 24 июня, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАВРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Велосипедист облил кислотой двух девушек-подростков в городе Буденновске (Ставропольский край). Пострадавшие получили ожоги, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу СК РФ.
"Вечером 23 июня текущего года на улице Октябрьской в городе Буденновске переходившим дорогу 15-летней и 16-летней девушкам проезжавший в попутном направлении на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой, от которой девочкам причинены ожоги разной степени тяжести", - уточняют в Следственном Комитете.
Пострадавшие девушки госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". В рамках расследования устанавливается личность человека, совершившего преступление, назначен ряд судебных экспертиз.