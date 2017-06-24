На Ставрополье велосипедист облил кислотой двух девушек

СТАВРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Велосипедист облил кислотой двух девушек-подростков в городе Буденновске (Ставропольский край). Пострадавшие получили ожоги, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в субботу СК РФ.

"Вечером 23 июня текущего года на улице Октябрьской в городе Буденновске переходившим дорогу 15-летней и 16-летней девушкам проезжавший в попутном направлении на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой, от которой девочкам причинены ожоги разной степени тяжести", - уточняют в Следственном Комитете.

Пострадавшие девушки госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". В рамках расследования устанавливается личность человека, совершившего преступление, назначен ряд судебных экспертиз.