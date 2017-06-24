Истребитель США после посадки перевернулся в аэропорту штата Огайо

Лосано: сборная России по футболу оказалась очень сложным соперникомСпорт 24 июня, 20:21
Игнатьев: у сборной России по футболу видна положительная динамика в игреСпорт 24 июня, 20:21
Мостовой: сборной России по футболу не нужно менять главного тренера до чемпионата мираСпорт 24 июня, 20:18
Черчесов: тренеры сборной России теперь точно знают, какие ошибки нужно устранитьСпорт 24 июня, 20:16
Тренер: российские боксеры Тищенко и Егоров выступят на чемпионате мираСпорт 24 июня, 20:12
Грищук занимает третье место после первого круга блица на Гран-туре в ПарижеСпорт 24 июня, 20:01
Тренеру сборной Камеруна приятно, что российские болельщики поддерживают его командуСпорт 24 июня, 20:00
Футболист: сборная Камеруна не сталкивалась в России с расизмомСпорт 24 июня, 19:53
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 24 июня, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Истребитель F-16 американской демонстрационной эскадрильи Thunderbirds после приземления в штате Огайо выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и перевернулся. Два человека госпитализированы, сообщил в субботу командир этой эскадрильи подполковник Джейсон Херд.
Он информировал, что авария произошла в пятницу в международном аэропорту Дейтона. "Самолет получил повреждения. Пилот и пассажир - технический специалист - госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Состояние обоих хорошее", - отметил Херд.
Причины ЧП пока не установлены. По словам командира Thunderbirds, пилот F-16 готовился к авиашоу в Дейтоне и налетал за свою службу приблизительно 1,6 тыс. часов. Погодные условия во время инцидента были пригодными для полетов.
2 июня 2016 года истребитель демонстрационной эскадрильи Thunderbirds разбился во время пролета над Академией ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), где перед кадетами выступал президент Барак Обама. Пилоту удалось катапультировался. Несчастье привело к отмене выступления пилотажной группы на авиашоу в Сиракьюз (штат Нью-Йорк) и в Дейтоне (штат Огайо).