Десять расчетов тушат пожар в одном из жилых домов Лондона

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ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Десять пожарных расчетов пытаются потушить пожар в квартире одного из жилых домов к северо-востоку от центра Лондона. В результате инцидента пострадал один человек, он госпитализирован. Об этом сообщили в субботу в Лондонской пожарной службе.
По ее данным, огонь распространился в квартире на третьем этаже, охватив также крышу здания, которое находится в районе Бетнал Грин. В тушении огня задействованы 72 сотрудника пожарной службы.
Повышенные меры пожарной безопасности были предприняты британскими властями после крупного пожара в ночь на 14 июня в жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 79 человек.