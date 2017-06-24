Десять расчетов тушат пожар в одном из жилых домов Лондона

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Десять пожарных расчетов пытаются потушить пожар в квартире одного из жилых домов к северо-востоку от центра Лондона. В результате инцидента пострадал один человек, он госпитализирован. Об этом сообщили в субботу в Лондонской пожарной службе.

По ее данным, огонь распространился в квартире на третьем этаже, охватив также крышу здания, которое находится в районе Бетнал Грин. В тушении огня задействованы 72 сотрудника пожарной службы.

Повышенные меры пожарной безопасности были предприняты британскими властями после крупного пожара в ночь на 14 июня в жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 79 человек.