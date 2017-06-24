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На севере Сербии разбился планер

Происшествия
24 июня, 20:48 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

В результате происшествия погиб пилот

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БЕЛГРАД, 24 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Планер с одним человеком на борту потерпел катастрофу вблизи города Сремска-Митровица в автономном крае Воеводина на севере Сербии. Как сообщило в субботу министерство иностранных дел республики, пилот погиб.

По данным правоохранительных органов, авария произошла у села Велики-Радинци. Планером управлял летчик на пенсии. Причины инцидента выясняются.

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