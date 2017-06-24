На севере Сербии разбился планер

БЕЛГРАД, 24 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Планер с одним человеком на борту потерпел катастрофу вблизи города Сремска-Митровица в автономном крае Воеводина на севере Сербии. Как сообщило в субботу министерство иностранных дел республики, пилот погиб.

По данным правоохранительных органов, авария произошла у села Велики-Радинци. Планером управлял летчик на пенсии. Причины инцидента выясняются.