В Подмосковье при возгорании бензовоза после ДТП погибли три человека, включая ребенка

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в результате аварии с бензовозом в Подмосковье. Об этом ТАСС Главного управления МВД по Московской области.

"По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из погибших - ребенок.

На 21 км трассы А-107 в Солнечногорском районе в результате лобового столкновения бензовоза и легкового автомобиля произошло возгорание бензовоза. В настоящий момент огонь потушен.

Движение в этом районе частично затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.