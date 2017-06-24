В Подмосковье при возгорании бензовоза после ДТП погибли три человека, включая ребенка

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Три человека погибли в результате аварии с бензовозом в Подмосковье. Об этом ТАСС Главного управления МВД по Московской области.
"По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из погибших - ребенок.
На 21 км трассы А-107 в Солнечногорском районе в результате лобового столкновения бензовоза и легкового автомобиля произошло возгорание бензовоза. В настоящий момент огонь потушен.
Движение в этом районе частично затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.