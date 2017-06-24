Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Саратовской области от выстрела погиб четырехлетний ребенок

Происшествия
24 июня, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Подробности трагедии выясняются

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Девочка четырех лет погибла от огнестрельного ранения в городе Вольске Саратовской области 24 июня. Трагедия произошла в частном секторе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Саратовской области.

"Ребенок погиб от огнестрельного ранения, девочке было четыре года. Подробности трагедии пока выясняются, на месте происшествия работают представители всех силовых структур региона", - сказал источник.

Официальным подтверждением из правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
2
В Саратовской области от выстрела погиб четырехлетний ребенок
3
Мать Саманты Смит тронута и польщена, что смена лагеря "Артек" посвящена ее дочери
4
В Подмосковье при возгорании бензовоза после ДТП погибли три человека, включая ребенка
5
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии
6
Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского поста
7
К 95-летию нелегальной разведки выйдет документальный фильм "Под кодовым именем "Анита"
Темы дня
Загрузка...
Реклама