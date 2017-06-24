В Саратовской области от выстрела погиб четырехлетний ребенок

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Девочка четырех лет погибла от огнестрельного ранения в городе Вольске Саратовской области 24 июня. Трагедия произошла в частном секторе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Саратовской области.
"Ребенок погиб от огнестрельного ранения, девочке было четыре года. Подробности трагедии пока выясняются, на месте происшествия работают представители всех силовых структур региона", - сказал источник.
Официальным подтверждением из правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.