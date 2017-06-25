Власти Китая опубликовали полный список людей, пропавших в результате схода оползня

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 118 человек пропали без вести в результате схода оползня в деревне Синьмо в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань) в Китае. Как сообщило в воскресенье центральное телевидение страны, власти опубликовали полный список людей, судьба которых по-прежнему не установлена.

К настоящему времени спасатели официально подтвердили гибель 15 человек. Работы осложняются труднодоступностью района, где произошло бедствие. Кроме того, часть подъездных дорог к деревне также оказалась завалена камнями и обломками скал.

В настоящее время поисково-спасательная операция, в которой задействованы около 3,2 тыс. человек и более 150 единиц техники, продолжается. Как утверждают представители экстренного штаба, по-прежнему сохраняется возможность обнаружить под завалами живых людей.

Оползень сошел на деревню Синьмо 24 июня примерно в 06:00 утра по местному времени (01:00 мск). Спустя три часа в этом же районе произошел сход второго оползня.