Власти Китая опубликовали полный список людей, пропавших в результате схода оползня

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ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 118 человек пропали без вести в результате схода оползня в деревне Синьмо в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань) в Китае. Как сообщило в воскресенье центральное телевидение страны, власти опубликовали полный список людей, судьба которых по-прежнему не установлена.
К настоящему времени спасатели официально подтвердили гибель 15 человек. Работы осложняются труднодоступностью района, где произошло бедствие. Кроме того, часть подъездных дорог к деревне также оказалась завалена камнями и обломками скал.
В настоящее время поисково-спасательная операция, в которой задействованы около 3,2 тыс. человек и более 150 единиц техники, продолжается. Как утверждают представители экстренного штаба, по-прежнему сохраняется возможность обнаружить под завалами живых людей.
Оползень сошел на деревню Синьмо 24 июня примерно в 06:00 утра по местному времени (01:00 мск). Спустя три часа в этом же районе произошел сход второго оползня.