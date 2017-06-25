Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека, включая двоих детей

Происшествия
25 июня, 6:12 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 25, июня. /ТАСС

Еще двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставлены в больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли, трое пострадали и были госпитализированы в результате ДТП, произошедшем в воскресенье на 308 км федеральной трассы Кавказ. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

"Водитель автомобиля Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовой фурой MAN. Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла", - сказали в ведомстве.

От полученных травм на месте происшествия погибли находившиеся в Chevrolet двое взрослых и двое детей. Еще двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель MAN также госпитализирован.

По предварительным данным, в Chevrolet находилась семья из Франции. Предположительно, водитель мог заснуть за рулем. Обстоятельства ДТП уточняются, однако явное нарушение правил налицо - вопреки нормам на заднем пассажирском сидении находились четыре человека, отметили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области мальчик случайно застрелил четырехлетнюю сестру
2
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
3
Американский журналист: Трамп знал, что власти Сирии не применяли химоружие в Хан-Шейхуне
4
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
5
Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом Митрионом
6
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Свердловской области
7
Politico: в правительстве США могут рассмотреть возможность выхода из Договора о РСМД
Темы дня
Загрузка...
Реклама