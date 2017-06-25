В ДТП на Ставрополье погибли четыре человека, включая двоих детей

ПЯТИГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Четыре человека погибли, трое пострадали и были госпитализированы в результате ДТП, произошедшем в воскресенье на 308 км федеральной трассы Кавказ. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

"Водитель автомобиля Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовой фурой MAN. Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла", - сказали в ведомстве.

От полученных травм на месте происшествия погибли находившиеся в Chevrolet двое взрослых и двое детей. Еще двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель MAN также госпитализирован.

По предварительным данным, в Chevrolet находилась семья из Франции. Предположительно, водитель мог заснуть за рулем. Обстоятельства ДТП уточняются, однако явное нарушение правил налицо - вопреки нормам на заднем пассажирском сидении находились четыре человека, отметили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.