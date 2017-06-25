СМИ: в результате возгорания цистерны с топливом в Пакистане погибли 123 человека

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 123 человека погибли, 15 пострадали в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Geo Tv.
По его сведениям, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, как вдруг начался пожар. У пострадавших обширные ожоги тела, многие из них находятся в критическом состоянии.
По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов. На настоящий момент спасателям удалось локализовать пожар.