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СМИ: в результате возгорания цистерны с топливом в Пакистане погибли 123 человека

Происшествия
25 июня, 7:35 дата обновления: 25 июня, 7:53 UTC+3

По сведениям телеканала Geo Tv, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, как вдруг начался пожар

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© AP Photo/Hussein Malla

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 123 человека погибли, 15 пострадали в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Geo Tv.

По его сведениям, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, как вдруг начался пожар. У пострадавших обширные ожоги тела, многие из них находятся в критическом состоянии.

По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов. На настоящий момент спасателям удалось локализовать пожар.

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