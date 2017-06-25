В Новой Москве из дома похитили коллекцию часов и украшений

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Неизвестный украл коллекцию мужских часов и ювелирных украшений общей стоимостью почти 10 млн рублей из частного дома в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"24 июня в поселении Десеновское, СНТ, в период с 13:30 до 16:50 неизвестный, отжав окно первого этажа, проник в дом, совершил кражу мужских часов, ювелирных изделий, 50 тысяч рублей и скрылся. Материальный ущерб составил около 10 млн рублей", - сообщили в ГУ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Ведется розыск подозреваемого.