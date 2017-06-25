Источник: двое вооруженных мужчин убиты в перестрелке с силовиками в Дагестане

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МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Двое вооруженных мужчин были убиты в субботу в ходе перестрелки с силовиками в Дагестане, сообщил в воскресенье ТАСС источник в силовых структурах республики.
"В субботу вечером в городе Хасавюрт при отработке оперативной информации силовики пытались остановить для проверки двух мужчин, однако они открыли стрельбу по стражам правопорядка. В ходе перестрелки оба вооруженных мужчин были убиты", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают следственные органы, обстоятельства произошедшего выясняются.