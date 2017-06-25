Грузовик сбил 12-летнюю девочку из России в Анталье

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Двенадцатилетняя девочка из России госпитализирована после ДТП с грузовиком в Анталье. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Россиянка была госпитализирована. Мы связываемся с управление безопасности Турции для выяснения деталей произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Состояние ее здоровья не уточняется.

Ранее сегодня агентство Ихляс сообщило о том, что недалеко от курортного города Кемер туристка из России переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель грузового автомобиля сбил ребенка, протащив его на капоте несколько метров. Девочка получила серьезные травмы головы.