Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с жертвами пожара в Пенджабе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана Мамнуну Хуссейну и премьер-министру этой страны Навазу Шарифу в связи с многочисленными жертвами пожара в провинции Пенджаб. Текст телеграммы размещен в воскресенье на официальном сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в провинции Пенджаб. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на выздоровление всех пострадавших", - говорится в сообщении главы государства.

По последним данным, в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане погиб 141 человек, еще более 60 пострадали.