В пригороде Парижа загорелся жилой дом, около сотни человек эвакуированы

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ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Жилой дом загорелся утром в воскресенье в парижском пригороде Булонь-Бьянкур. Как передало агентство AFP, пожарные, прибывшие на место происшествия, оперативно эвакуировали около сотни жильцов из горящего здания.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного ближе к 07:00 утра (08:00 мск). Пожарным потребовалось чуть более часа, чтобы ликвидировать огонь. Эвакуированные жильцы в это время были размещены в здании колледжа, расположенного по соседству.
По имеющимся данным, в результате происшествия пострадали четыре человека. Речь идет о незначительном ущербе здоровью, связанным с тем, что пострадавшие надышались угарным газом.
Согласно первым выводам следователей, причиной пожара мог быть умышленный поджог. "Речь идет о пожаре, вероятнее всего, преднамеренной природы", - сообщили AFP источники в полиции.
О вероятных виновниках случившегося пока никаких данных нет. Известно, что пожар начался сразу в трех точках у разных квартир на шестом этаже девятиэтажного дома. Местные власти начали расследование по факту умышленного поджога.