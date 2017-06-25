Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара в Испании

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МАДРИД, 25 июня. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек были эвакуированы из-за лесного пожара в районе испанского муниципалитета Могер (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила радиостанция Cadena Ser.
По ее информации, огонь затронул национальный парк Доньяна. Возгорание было зафиксировано в субботу примерно в 21:30 по местному времени (22:30 мск). В борьбе с огнем задействованы около 200 человек и авиация.
Причина возгорания не называется. Данных о пострадавших в результате пожара пока не поступало.