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Более 2 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара в Испании

Происшествия
25 июня, 12:55 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 25, июня. /ТАСС

Причина возгорания не называется

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МАДРИД, 25 июня. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек были эвакуированы из-за лесного пожара в районе испанского муниципалитета Могер (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила радиостанция Cadena Ser.

По ее информации, огонь затронул национальный парк Доньяна. Возгорание было зафиксировано в субботу примерно в 21:30 по местному времени (22:30 мск). В борьбе с огнем задействованы около 200 человек и авиация.

Причина возгорания не называется. Данных о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

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