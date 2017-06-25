Следователи в Омске проверяют видеоролик, в котором охранник не пускает скорую на парковку

ОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Омской области начало доследственную проверку по факту недопущения охранником рынка в Омске машины скорой помощи на парковку, сообщили в воскресенье в ведомстве. Видеоролик с таким сюжетом размещен одним из пользователей в интернете.

"24 июня 2017 года пользователем сети интернет на видеохостинге YouTube размещен видеоролик "Охранник не пускает скорую реанимацию Омск Ленинский рынок", который также опубликован рядом средств массовой информации. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел на территории торгового комплекса на ул. Рождественского в Омске, где охранник не пропускал автомобиль скорой медицинской помощи на парковку. Бригада возвращалась с вызова на подстанцию скорой помощи, которая находится примерно в 350 метрах от парковки, где произошел инцидент. Свободный проезд был закрыт, так как в этот день проходила ярмарка.

На видео, которое очевидец сделал из окна своего автомобиля, "скорая" пытается проехать на парковку торговой галереи между заграждающих столбиков, но охранник берёт один из них в руки и становится перед реанимобилем, преграждая ему путь собой. На охранника начинают кричать возмущенные прохожие, охранник отходит, и реанимация проезжает.

В ходе проверки следователи намерены опросить очевидцев конфликта и выяснить его причины. По результатам, с учетом подследственности, будет принято процессуальное решение.