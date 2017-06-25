СМИ: люди эвакуированы с пирса "Лондонский глаз" из-за бомбы Второй мировой войны

Сочи предложит для проведения тренировочных сборов российских клубов 10 объектовСпорт 25 июня, 14:32
Национальный музей Татарстана за время Кубка конфедераций посетили более 3 тысяч человекСпорт 25 июня, 14:29
Мутко считает, что Лебедеву пора сделать выбор между политикой и футболомСпорт 25 июня, 14:14
Власти: Сочи в целом готов к проведению чемпионата мира по футболуСпорт 25 июня, 14:09
ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 дали отрицательный результатСпорт 25 июня, 13:45
Шредер призвал лидера СДПГ выстраивать хорошие отношения с РоссиейМеждународная панорама 25 июня, 13:35
Профсоюз игроков рассчитывает, что РФС накажет Лебедева за оскорбление ЖирковаСпорт 25 июня, 13:21
Мутко: в сборной России по футболу нет безразличия, которое было раньшеСпорт 25 июня, 13:17
Роскомнадзор не готов заблокировать Telegram "завтра", но счет идет на дниЭкономика и бизнес 25 июня, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Эвакуация с пирса "Лондонский глаз" (The London Eye) произошла в столице Великобритании из-за сообщений о бомбе Второй мировой войны в водах Темзы. Об этом сообщает в воскресенье газета The Sun.
По ее данным, о якобы обнаруженной бомбе сообщил турист. Отмечается, что в воскресенье в 10:30 по местному времени (12:30 мск) в полицию поступил звонок от туриста, который сообщил о бомбе в Темзе неподалеку от колеса обозрения "Лондонский глаз".
Полиция оцепила территорию вокруг места предполагаемого обнаружения.