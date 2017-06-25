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СМИ: люди эвакуированы с пирса "Лондонский глаз" из-за бомбы Второй мировой войны

Происшествия
25 июня, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Территория вокруг места предполагаемого обнаружения оцеплена полицией

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Эвакуация с пирса "Лондонский глаз" (The London Eye) произошла в столице Великобритании из-за сообщений о бомбе Второй мировой войны в водах Темзы. Об этом сообщает в воскресенье газета The Sun.

По ее данным, о якобы обнаруженной бомбе сообщил турист. Отмечается, что в воскресенье в 10:30 по местному времени (12:30 мск) в полицию поступил звонок от туриста, который сообщил о бомбе в Темзе неподалеку от колеса обозрения "Лондонский глаз".

Полиция оцепила территорию вокруг места предполагаемого обнаружения.

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