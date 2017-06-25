Пешеход попал под поезд на Белорусском направлении МЖД

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Человек был травмирован при несанкционированном переходе через железнодорожные пути на Белорусском направлении Московской железной дороги, что привело к задержке движения, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в своем аккаунте в Twitter.

pic.twitter.com/1ladb9yZyg — ЦППК (@centralppk) 25 June 2017

"Белорусское направление. Задержан поезд 6342 (Можайск - Москва) на 16 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути", - говорится в сообщении.