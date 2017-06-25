Омбудсмен: нарушения при хранении оружия могли повлечь гибель ребенка в Вольске

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САРАТОВ, 25 июня. /ТАСС/. Оружие, из которого шестилетний мальчик в Вольске застрелил свою младшую сестру, могло храниться с нарушениями, заявила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
"Безалаберность с хранением оружия. Или все же преступность? Малыш никогда бы не смог сам вставить патроны в ружье. Значит, оно было заряжено", - написала Загородняя в воскресенье на своей странице в Facebook.
Характеризуя семью, в которой произошла эта трагедия, она отметила: "Нормальная семья тружеников. Хорошие дети".
Детский омбудсмен также отмечает, что по закону оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик в субботу застрелил свою четырехлетнюю сестру. По данным управления Следственного комитета по Саратовской области, ребенок нашел хранившееся дома ружье, из которого в ходе игры он выстрелил и попал в сестру. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".