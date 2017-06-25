Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Кабардино-Балкарии

Происшествия
25 июня, 15:00 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 25, июня. /ТАСС

Самолет марки "Сигма-4" упал в Урванском районе республики в 13:30, сообщили в региональном МЧС

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 25 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет марки "Сигма-4" упал в воскресенье в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики, пилот погиб, сообщается на сайте регионального МЧС.

"В 13.30 (время совпадает с московским) 25 июня… поступило сообщение о том, что в Урванском районе в поле близ населенного пункта Урвань упал легкомоторный самолет марки "Сигма-4". Пилот самолета получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают спасатели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде
2
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
3
Мутко считает, что Лебедеву пора сделать выбор между политикой и футболом
4
Федор Емельяненко не намерен завершать карьеру после поражения от Митриона
5
Мужчина получил несмертельные травмы, попав под электричку под Москвой
6
СМИ: Эрдоган объяснил ухудшение здоровья скачком давления из-за диабета
7
СК в течение 10 дней проведет проверку после скандала из-за школьной медали в Адыгее
Темы дня
Загрузка...
Реклама