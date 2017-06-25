Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета в Кабардино-Балкарии

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НАЛЬЧИК, 25 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет марки "Сигма-4" упал в воскресенье в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики, пилот погиб, сообщается на сайте регионального МЧС.
"В 13.30 (время совпадает с московским) 25 июня… поступило сообщение о том, что в Урванском районе в поле близ населенного пункта Урвань упал легкомоторный самолет марки "Сигма-4". Пилот самолета получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают спасатели.