Навальному вызвали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры

Fox: Трамп обвинил Обаму в бездействии перед попытками извне повлиять на выборы в СШАМеждународная панорама 25 июня, 15:44
Музей спорта в Сочи посещают больше во время Кубка конфедераций благодаря выставке марокСпорт 25 июня, 15:31
Безуглов: претензий к сборной России относительно допинг-контроля у ФИФА не было никогдаСпорт 25 июня, 15:10
Кубок конфедераций поможет в строительстве в Казани реабилитационного центраСпорт 25 июня, 14:51
Силы безопасности Афганистана освободили от ИГ пещерный комплекс Тора-БораМеждународная панорама 25 июня, 14:49
Сочи предложит для проведения тренировочных сборов российских клубов 10 объектовСпорт 25 июня, 14:32
Национальный музей Татарстана за время Кубка конфедераций посетили более 3 тысяч человекСпорт 25 июня, 14:29
Мутко считает, что Лебедеву пора сделать выбор между политикой и футболомСпорт 25 июня, 14:14
Власти: Сочи в целом готов к проведению чемпионата мира по футболуСпорт 25 июня, 14:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему административный арест в Москве, в субботу в спецприемник вызывали скорую помощь из-за поднявшейся температуры.
"Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была", - сказала адвокат Навального Ольга Михайлова, отвечая на вопрос ТАСС.
Навальный ранее был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга"). Принимая решение о назначении наказания, суд учел, что Навальный уже был ранее привлечен к административной ответственности. Оппозиционеру было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста. Позже Мосгорсуд сократил этот срок до 24 суток.
Власти Москвы согласовали на 12 июня шествие от улицы Маши Порываевой, дом 38, и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова, дом 9. Накануне мероприятия некоторые его организаторы призвали перенести акцию на Тверскую улицу. В результате произошедших беспорядков полиция задержала более 150 человек, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".