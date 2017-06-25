Навальному вызвали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему административный арест в Москве, в субботу в спецприемник вызывали скорую помощь из-за поднявшейся температуры.

"Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была", - сказала адвокат Навального Ольга Михайлова, отвечая на вопрос ТАСС.

Навальный ранее был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга"). Принимая решение о назначении наказания, суд учел, что Навальный уже был ранее привлечен к административной ответственности. Оппозиционеру было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста. Позже Мосгорсуд сократил этот срок до 24 суток.

Власти Москвы согласовали на 12 июня шествие от улицы Маши Порываевой, дом 38, и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова, дом 9. Накануне мероприятия некоторые его организаторы призвали перенести акцию на Тверскую улицу. В результате произошедших беспорядков полиция задержала более 150 человек, было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".