Спасатели обследовали 80 кв. км акватории Ладоги, где перевернулась лодка с подростками

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Волонтеры и спасатели обследовали около 80 кв. км акватории Ладожского озера в Карелии, где 19 июня перевернулась лодка с подростками, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"Продолжаются работы по обследованию береговой линии и акватории Ладожского озера. С воздуха район поиска обследуется двумя беспилотниками. Всего воздушными аппаратами было обследовано более 17 кв. км. Спасатели и волонтеры с использованием плавсредств обследовали около 80 кв. км акватории", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что за время проведения поисково-спасательных работ водолазные расчеты для обследования дна провели 58 спусков под воду. В ходе подводных работ осмотрено 8,65 кв. км дна.

"Поисковые работы продолжаются", - подчеркнул он.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками: четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, судьба трех других, включая девушку, остается неизвестной. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.