СМИ: число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане превысило 150 человек

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане возросло до 152 человек, еще 117 получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Geo Tv со ссылкой на местные власти.
По его информации, все они были госпитализированы, многие находятся в критическом состоянии.
Ранее стало известно о 141 жертве и более 60 пострадавших.
По данным телеканала, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, но начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов.