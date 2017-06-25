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СМИ: число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане превысило 150 человек

Происшествия
25 июня, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Еще 117 человек получили ранения, сообщает телеканал Geo Tv

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© AP Photo/Iram Asim

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане возросло до 152 человек, еще 117 получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Geo Tv со ссылкой на местные власти.

По его информации, все они были госпитализированы, многие находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно о 141 жертве и более 60 пострадавших.

По данным телеканала, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, но начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов.

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