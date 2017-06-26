Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, в котором погибли член ОП Коми с сыном

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СЫКТЫВКАР, 25 июня. /ТАСС/. Органы полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя такси, в котором погибли в ДТП в воскресенье член Общественной палаты Республики Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), следственные органы проводят доследственную проверку, сообщило следственное управление СК РФ по республике.
"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по факту дорожно-транспортного происшествия в Усть-Куломском районе, в результате которого погибли женщина 1974 года рождения и ребенок 2012 года рождения, а также пять человек получили травмы различной степени тяжести, организована доследственная проверка. В отношении водителя такси органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264", - указано в сообщении СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным следствия, 25 июня на 160 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск водитель 1965 года рождения, управляя автомашиной Nissan Almera и оказывая услуги такси, двигался в направлении Сыктывкара. Он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной Honda CR-V. В результате пассажиры Nissan женщина и ребенок погибли на месте, остальные пять участников ДТП госпитализированы с тяжелыми травмами.
По данным Управления ГИБДД МВД по Коми, Раиса Шахова была пристегнута, ее сын находился в детском кресле, оба - на заднем сиденье автомобиля. От удара они получили травмы, несовместимые с жизнью и погибли на месте до приезда скорой помощи. Водитель имел лицензию на оказание услуг такси, но за год он 37 раз привлекался к ответственности за нарушения на дорогах, в основном, несоблюдение скоростного режима. Участок трассы не является местом концентрации ДТП, уточнили в ГИБДД.