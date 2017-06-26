СМИ: прогулочное судно со 150 туристами затонуло в Колумбии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Прогулочное судно, на борту которого находились 150 туристов, затонуло в воскресенье в департаменте Антиокия в Колумбии. Об этом сообщила колумбийская газета El Colombiano со ссылкой на местные власти.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье около 14:00 по местному времени (22:00 мск).

К поисково-спасательной операции привлечены военные, к месту происшествия направлен вертолет.

О причинах произошедшего и пострадавших на данный момент не сообщается.