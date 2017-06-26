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СМИ: прогулочное судно со 150 туристами затонуло в Колумбии

Происшествия
26 июня, 0:12 дата обновления: 26 июня, 0:50 UTC+3

По информации газеты El Colombiano, начата спасательная операция с участием военных

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Прогулочное судно, на борту которого находились 150 туристов, затонуло в воскресенье в департаменте Антиокия в Колумбии. Об этом сообщила колумбийская газета El Colombiano со ссылкой на местные власти.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье около 14:00 по местному времени (22:00 мск).

К поисково-спасательной операции привлечены военные, к месту происшествия направлен вертолет.

О причинах произошедшего и пострадавших на данный момент не сообщается.

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