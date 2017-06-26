СМИ: лесные пожары на западе Канады охватили 100 га

ОТТАВА, 26 июня. /ТАСС/. Лесные пожары распространились на территории более чем 100 га на западе канадской тихоокеанской провинции Британская Колумбия. Как сообщил в воскресенье телеканал CTV, всего зафиксировано два очага возгорания.

Площадь первого пожара в регионе Карибу составляет 36 га. Как уточнили в пожарной охране провинции, огонь приблизился уже на расстояние 5 км к одному из индейских поселений. Населенный пункт отделен от пожара специальным рвом, власти рассматривают вопрос о возможной эвакуации людей.

Второй пожар возник в 40 км от города Хьюстон в регионе Балкли-Уэлли, его площадь оценивается в 75 га. По словам специалистов, угрозы его распространения нет. В ликвидации возгорания задействована авиация и порядка 100 пожарных на земле.

Установлено, что причиной лесных пожаров в Карибу стал удар молнии в одно из деревьев. По возгоранию около Хьюстона проводится расследование, не исключено, что он возник по вине человека.