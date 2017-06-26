В центре Москвы иномарка упала в реку

СМИ: прогулочное судно со 150 туристами затонуло в КолумбииПроисшествия 26 июня, 0:12
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о РоссииМеждународная панорама 26 июня, 0:04
Тренер: Спартакиада учащихся помогает повысить интерес к парусному спорту среди детейСпорт 25 июня, 23:56
Тищенко: ростовские яхтсмены имеют хорошие шансы побороться за призы на СпартакиадеСпорт 25 июня, 23:38
Кто возьмет Казань: чилийцы сыграют в полуфинале Кубка конфедераций с португальцамиСпорт 25 июня, 23:35
SpaceX осуществила запуск спутников с рекордно коротким интерваломКосмос 25 июня, 23:28
Запуск ракеты Falcon 9 с 10 спутниками связи переноситсяКосмос 25 июня, 23:19
Женская сборная Испании стала чемпионом Европы по баскетболуСпорт 25 июня, 23:17
Поближе к пляжам: сборная Германии вышла в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 25 июня, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Водитель автомобиля Infiniti, не справившись с управлением, упал в Москва-реку в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД России по Москве.
"Около 00:30 мск в районе д. 30 по Бережковской набережной водитель автомобиля, не справившись с управлением, пробил ограждение на набережной и упал в Москва-реку", - сообщили в ведомстве. Он госпитализирован. Спасатели МЧС достают машину из воды. По факту ДТП проводится проверка.