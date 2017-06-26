Число лесных пожаров в Забайкалье за выходные увеличилось втрое

ЧИТА, 26 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Количество лесных пожаров в Забайкальском крае с пятницы увеличилось в три раза - с 11 до 34. Огнем охвачено 3,7 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на утро пятницы, в 13 районах края действует 31 лесной пожар на общей площади 2 тыс. га, еще 3 лесных пожара локализованы на 1,7 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в ведомстве. Днем в пятницу в Забайкалье тушили 11 пожары на площади 1,8 тыс. га.

Огонь тушат 619 человек, в том числе 142 парашютиста-десантника, задействовано 142 единицы техники. "Значительная часть пожаров имеет природные причины - грозы, молнии. Но все же большинство возгораний возникает из-за неосторожно обращения с огнем", - добавили в министерстве.

Сухая и жаркая погода, установившаяся в регионе, увеличивает риск возникновения лесных пожаров. По информации синоптиков, с 24 по 28 июня в Забайкалье ожидается жара до 35 градусов и выше. В связи с этим с 22 по 26 июня в семи районах края прогнозируется пятый (высокий) класс пожарной опасности.

Леса начали гореть в Забайкалье в конце марта. За это время в регионе зарегистрировали около 612 лесных пожаров на общей площади около 100 тыс. га. Это значительно меньше, чем в 2016 году, когда за аналогичный период в крае огонь прошел более 267 тыс. га.

В Забайкальском крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах.