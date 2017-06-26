Пятеро граждан Казахстана и РФ пойдут под суд в Омске за контрабанду краснокнижных птиц

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НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Четверо граждан Казахстана и один россиянин пойдут под суд в Омске по обвинению в контрабанде 13 кречетов и балабанов, занесенных в Красную книгу России. Следствие полагает, что на продаже птиц на Ближний Восток ОПГ заработала более $500 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Омской транспортной прокуратурой утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении четверых граждан Республики Казахстан и одного гражданина России. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных видов птиц)", - сообщает ведомство.
По версии следствия, с 3 ноября по 6 декабря 2016 года злоумышленники на автомобилях вывезли из России в Казахстан 13 кречетов и балабанов, которых затем доставили на Ближний Восток, продав за сумму более $500 тыс.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ и таможни. Двое участников ОПГ заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, заявили ходатайства о рассмотрении дел в особом порядке. Уголовные дела направлены в Исилькульский городской суд Омской области.