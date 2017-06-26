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СМИ: президент Колумбии подтвердил гибель шести пассажиров прогулочного судна

Происшествия
26 июня, 7:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Хуан Мануэль Сантос также отметил, что 122 человека живы и находятся в хорошем состоянии, 31 - числятся пропавшими без вести

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил гибель шести человек в результате крушения прогулочного судна в колумбийском департаменте Антиокия. Его заявление приводит в понедельник газета Excelsior.

"В настоящий момент у нас есть информация о том, что шесть человек погибли, 122 живы и находятся в хорошем состоянии, 31 - числятся пропавшими без вести", - заявил президент, прибывший на место крушения судна, добавив, что поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь.

Ранее газета El Mundo сообщала о девяти погибших и 128 пропавших без вести.

Инцидент произошел в воскресенье около 14:00 по местному времени (22:00 мск). Судно, на борту которого находились более 150 человек, потерпело крушение на водохранилище Пеньоль-Гуатапе неподалеку от города Медельин, департамент Антиокия.

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