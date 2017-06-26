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В Барнауле произошло нападение на руководителя регионального штаба Навального

Происшествия
26 июня, 9:39 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 26, июня. /ТАСС

По данным штаба, в результате нападения Артем Косарецкий получил порезы

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БАРНАУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Глава штаба Алексея Навального в Барнауле Артем Косарецкий получил порезы в результате нападения, которое произошло в понедельник утром. В момент нападения Косарецкий находился у здания администрации города, собираясь подать заявление на проведение публичного мероприятия, сообщила ТАСС председатель регионального отделения официально не зарегистрированной "Партии прогресса", заместитель координатора штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева.

"Нападение произошло в 6:40 утра (2:40 мск). Их было двое, чем руку порезали, Артем не понял. Охрана администрации поддерживала нападавших, когда Артем показал, что кровь течет, они сказали: "комар укусил". Нападавшие сначала угрожали Артему, что если он не отойдет от входа в администрацию, они применят силу. Сегодня утром около 7:00 приехала нацгвардия, им написали заявление, потом мы с Артемом поехали в судмедэкспертизу, а потом в травмпункт", - сказала Фотиева.

По ее словам, имена нападавших известны - подозреваемые задержаны. Она пояснила, что Косарецкий приехал в администрацию города, чтобы как можно раньше подать заявление на проведение мероприятия.

"Уведомление на публичные мероприятия надо подавать за 15 дней ровно в 8:00, если подать в 8:01, то напишут, что до тебя подали другие, и сразу заняли все площади города с утра до вечера. Поэтому обычно перед подачей приходится организовывать дежурство с вечера посменно, на машинах. В этот раз не успели, Артем приехал в шесть, он подошел к воротам администрации и встал там, они вышли из машины и начали его выгонять, говорить, что если не уйдет, то применят силу", - пояснила она.

Также, по словам Фотиевой, накануне вечером был совершен поджог штаба Навального. В пресс-службе ГУ МВД по региону комментировать происшествия отказались.

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