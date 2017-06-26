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МВД выявило канал нелегального вывода денег за рубеж под видом поставки медоборудования

Происшествия
26 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В деле фигурирует сумма €4 млн

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полиция перекрыла канал нелегального вывода валюты за рубеж под видом поставки медицинского оборудования.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе предварительного следствия установлено, что между двумя коммерческими организациями был заключен контракт на поставку медицинского оборудования, в соответствии с условиями которого на счет поставщика нерезидента были переведены денежные средства в размере, превышающем более €4 млн", - сообщила она.

При отправке товара в таможню одной из европейских стран были предоставлены экспортные документы с заниженной стоимостью. В процессе дальнейшей транспортировки товара злоумышленники от имени руководства компании-заказчика заменили документы на сумму, изначально указанную в контракте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ - "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Полицейские задержали двух подозреваемых, представителей компании заказчиков. Один из фигурантов арестован. Второму предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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