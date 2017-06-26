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Семь подпольных нарколабораторий ликвидировано в Подмосковье с начала года

Происшествия
26 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

С начала 2017 года полиция Московской области изъяла около 300кг наркотиков

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подмосковная полиция с начала нынешнего года ликвидировала семь подпольных нарколабораторий, из которых изъято более 3,8 кг наркотических средств и психотропных препаратов. Всего с начала года изъято около 300 кг наркотиков, сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Игорь Охрименко

"С начала года на территории области выявлено семь подпольных нарколабораторий. Хоть в этом году мы выявили чуть меньше нарколабораторий, чем за аналогичный период 2016 года, однако при этом мы изъяли в рамках этих уголовных дел гораздо больше наркотических средств - 3,8 кг. В прошлом году за этот же период было изъято только около 600 граммов", - сказал Охрименко на пресс-конференции в понедельник, отметив, что в ходе спецопераций было задержано восемь человек.

По его словам, за пять месяцев 2017 года выявлено около 3,5 тыс. наркопреступлений, из которых 2,797 тыс. - тяжкие и особо тяжкие, а 1,79 тыс. связаны со сбытом. "Всего из незаконного оборота сотрудниками управления и территориальных подразделений наркоконтроля изъято около 300 кг наркотиков", - сообщил он.

"Выявлением и пресечением незаконного оборота наркотиков занимаются не только органы наркоконтроля. Как на "земле", так и в главке очень много работают в этом направлении сотрудники по обеспечению безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы", - добавил Охрименко.

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией.

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