Источник: уголовное дело возбуждено по факту нападения на двух граждан Чили в Москве

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на двух граждан Чили в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По результатам процессуальной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, ссора между гражданами произошла 24 июня около 20:00 мск.
"На службу "02" поступило сообщение о том, что с Мамонтовского переулка бригадой скорой медицинской помощи в больницу с ножевыми ранениями доставлены двое иностранных граждан", - отметили в ведомстве.
В настоящее время ведется розыск мужчины, который напал на иностранцев.