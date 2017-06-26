Источник: уголовное дело возбуждено по факту нападения на двух граждан Чили в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на двух граждан Чили в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По результатам процессуальной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 213 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, ссора между гражданами произошла 24 июня около 20:00 мск.

"На службу "02" поступило сообщение о том, что с Мамонтовского переулка бригадой скорой медицинской помощи в больницу с ножевыми ранениями доставлены двое иностранных граждан", - отметили в ведомстве.

В настоящее время ведется розыск мужчины, который напал на иностранцев.