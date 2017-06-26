Легковая машина сбила на юго-востоке Москвы женщину с трехлетним ребенком

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-востоке Москвы женщину с трехлетним ребенком в коляске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Около 14:00 мск у дома 9Г по Нижегородской улице водитель иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с коляской, в которой находился ребенок трех лет", - сказали в управлении.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы, его мать не пострадала.
Водитель с места происшествия не скрылся. Сейчас на месте находятся сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают водителя.