Сбивший женщину с ребенком на юго-востоке Москвы полицейский уволен

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полицейский, сбивший женщину с малолетним ребенком в Москве, уволен из органов внутренних дел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"По результатам служебной проверки начальником ГУ МВД России по Москве Олегом Барановым принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Ряд руководителей уволенного сотрудника будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в полиции.

20 июня около дома номер 8 на улице Академика Скрябина на нерегулируемом пешеходном переходе сотрудник УВД по Восточному административному округу Москвы, управляя личным автомобилем Volkswagen Passat, наехал на женщину, 1981 года рождения, и ее дочь, 2016 года рождения. Полицейский незамедлительно вызвал на место ДТП сотрудников ГИБДД и медиков. Ребенок был госпитализирован санитарным вертолетом.

Медицинское освидетельствование не выявило у водителя алкогольного опьянения. "Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в столичном ГУ МВД.