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Суд на три месяца продлил арест зампредседателя правления и сотрудника Татфондбанка

Происшествия
26 июня, 16:51 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, июня. /ТАСС

Мера пресечения не может быть смягчена, так как пока не установлены все обстоятельства произошедшего, сообщил следователь

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КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани на три месяца продлил срок содержания под стражей заместителя председателя правления Татфондбанка Вадима Мерзлякова и начальника управления активных операций "ТФБ-Финанс" Илнара Абдульманова, который ранее занимал аналогичную должность в Татфондбанке, арестованных по подозрению в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Они останутся под стражей до 2 октября 2017 года.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей в отношении Абдульманова, Мерзлякова на три месяца - до 2 октября 2017 года", - огласил решение судья.

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Следователь просила продлить сроки содержания под стражей на три месяца, до 2 октября 2017 года, так как продолжаются оперативные и следственные мероприятия. По ее словам, мера пресечения не может быть изменена на более мягкую в связи с тем, что пока не установлены все обстоятельства произошедшего, а находясь на свободе, обвиняемые могут воспрепятствовать предварительному следствию. Прокурор поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить.

Адвокат Мерзлякова Инна Рыбак просила изменить меру пресечения своему доверителю на более мягкую, в частности, на домашний арест, так как, по ее словам, он сотрудничает со следствием. Адвокат Абдульманова Гаянэ Емельянова также просила изменить меру пресечения доверителю на подписку о невыезде или освободить его в зале суда. Абдульманов считает себя невиновным.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 июня, до 2 октября суд продлил сроки содержания под стражей бывшего заместителя председателя правления Татфондбанка Сергея Мещанова, директора "ТФБ-Финанс" Тимура Вальшина, руководителя отдела клиентского сервиса "ТФБ-Финанс" Рустама Тимербаева, который также работал в Татфондбанке.

Дело "ТФБ-Финанса"

Ранее управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан о деятельности инвестиционной компании "ТФБ-Финанс", в результате которого были задержаны несколько бывших сотрудников Татфондбанка. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление в "ИК "ТФБ-Финанс".

9 февраля Советский районный суд Казани арестовал Тимербаева. Его подозревают в хищении денег, переданных в доверительное управление компании. Также 9 февраля был помещен под арест Абдульманов. 8 февраля был арестован Вальшин.

Мещанов был задержан 28 февраля в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий. 2 марта Советский районный суд Казани арестовал его до 2 апреля, а 10 февраля был арестован Мерзляков.

30 марта Советский районный суд Казани поддержал ходатайство МВД о продлении ареста на три месяца - до 2 июля 2017 года - Вальшина, Тимербаева, Абдульманова, Мещанова и Мерзлякова.

Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.

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